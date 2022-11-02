献礼佳能中国25周年 佳能全画幅专微相机EOS R6 Mark II发布

【天极网数码频道】11月2日，佳能(中国)举行新品发布会，正式为广大消费者带来了三款新品――新标准全画幅专微相机EOS R6 Mark II、全新RF中远摄定焦镜头RF135mm F1.8 L IS USM以及闪光灯新品EL-5。作为2020年发布的全画幅专微相机EOS R6的迭代版本，EOS R6 Mark II在连拍、对焦、被摄体检测、视频功能等多方面都进行了大幅升级，进一步增强相机性能，能够广泛用于专业用户、资深发烧友、视频创作者、视频博主以及进阶用户，成为同类产品中的又一款标杆。

2022年正值佳能中国成立25周年，这台全新的全画幅专微相机某种意义上也是为这一周年纪念的献礼。而本次佳能也为EOS R6 Mark II设计了专门的25周年纪念礼盒，其中包括EOS R6 Mark II机身、25周年纪念肩带以及徽章，同时还会有佳能中国CEO小泽秀树对中国用户的寄语，该纪念套装将发行2525套。

EOS R6 Mark II树立全能标杆

首先来说，相较于前代EOS R6，全新的EOS R6 Mark II连拍性能获得了2倍的加强，在电子快门下最高连拍速度可达到约40张/秒，十分夸张。高速连拍多应用与拍摄各类高速移动对象，例如运动中的人或动物，而剧场、音乐会等不适合出现快门音的场景中，EOS R6 Mark II的高速连拍也十分适用。使用机械快门或电子前帘快门时最高连拍速度可达到约12张/秒。

佳能还首次在EOS全画幅相机中搭载RAW连拍模式，支持最高约30张/秒RAW图像高速连拍;而为了不错过转瞬即逝的画面，EOS R6 Mark II支持预拍摄功能，可记录按下快门按钮前约0.5秒的图像。

在对焦方面，EOS R6 Mark II进一步扩展了深度学习技术加持下的动物检测算法，现在EOS R6 Mark II可以检测马匹，对马匹的身体、面部、眼睛并且进行精确追踪。此外，针对很多高速移动中的运动类汽车、摩托车以及常见的交通工具如火车、飞机，EOS R6 Mark II也可以精准对焦，进一步提升了用户拍摄这类场景时的成片质量。

EOS R6 Mark II的像素从R6的2010万升级至2420万，同时没有牺牲画质，画面分辨力媲美具有约3040万有效像素的EOS 5D Mark IV;常用ISO保持在102400，支持扩展至ISO204800。此外，为了更好地适应大光比拍摄环境，EOS R6 Mark II新增了HDR“移动被摄体优先”模式，方便用户进行HDR拍摄。

除了有优秀的照片拍摄能力，EOS R6 Mark II在视频拍摄方面也进一步提升，不仅专业人士可以自如使用，也能满足普通创作者的需求。EOS R6 Mark II支持记录6K超采样全画幅无裁切的4K 60p视频。除4K之外，还能拍摄1080p 180p高帧率视频。EOS R6 Mark II的6K超采样处理与EOS R3一样，高动态范围场景下分辨率与色彩还原度都很优异。EOS R6 Mark II支持通过HDMI输出10bit 6K 60p RAW或12bit 3.7K(裁切) 60p RAW文件到外部记录设备上。值得一提的是，EOS R6 Mark II取消了单次记录最长30分钟的时长限制，最长支持持续拍摄6小时。

为了更稳定地输出可用画面，EOS R6 Mark II支持机身5轴防抖，搭配绝大多数RF、EF镜头时都可以获得抖动补偿效果，手持拍摄稳定度提升明显。此外，EOS R6 Mark II还支持对焦包围拍摄、机内景深合成、全景拍摄、创意滤镜等多种功能，丰富用户的拍摄体验。

整体来说，EOS R6 Mark II是一款综合考量各方面性能的全画幅专微相机。在照片以及视频两大领域都给到相当给力的配置，并且除了高分辨率和画质，在高感、噪点、连拍速度等参数方面也进行了抉择，它或许能够被称为“年轻人的第一台全画幅专微相机”。

RF135mm F1.8 L成新一代“空气切割机”

除了EOS R6 Mark II，佳能此次还为用户们带来了一支全画幅大光圈中远摄定焦镜头――RF135mm F1.8 L IS USM。佳能将其定位于专业人像镜头，适用于商业人像、室内运动、静物等多种题材拍摄。这支镜头身上还被赋予了不同的意义――佳能首次在135mm焦段定焦镜头上搭载光学防抖功能。

这支镜头仅为935g，与相同焦段的变焦镜头相比光圈更大，同样拥有更长的焦距，被誉为又一款“空气切割机”。最近对焦距离约为0.7米，最大放大倍率约0.26倍。画面锐利，细节展现清晰可见。

RF135mm F1.8 L IS USM是佳能同焦距镜头中首款配备IS影像稳定器的镜头，具备5.5级光学防抖，与带有机身防抖的EOS R系列相机配合最高可以实现8级协同防抖。在光线不足的场景下，135mm配合F1.8光圈以及光学防抖的加持让用户能够不必冒着降低安全快门速度的风险，有效地降低感光度，从而获得低噪点的通透图像。

RF135mm F1.8 L IS USM镜头也配有多功能控制环，还搭配了2个佳能镜头中以往只使用在专业超远摄镜头上的功能按钮，可分配多种功能，赋予用户自定义的可能。

持续倾听用户需求 单反微单两手抓

25年来，佳能中国始终倾听中国市场的声音，将贴近消费者、满足用户需求作为宗旨，产品的设计也积极听取广大用户的意见和建议，推出更多适合用户使用的相机和镜头产品。在佳能中国迎来25周年纪念之际，特殊时期下佳能也择机开展活动，“这里潮好玩”嘉年华活动中佳能展台吸引了大量用户现场打卡体验，25周年的纪念套装同样彰显了佳能对中国用户的重视。

在谈及佳能对于全画幅和APS-C机型的布局时，佳能(中国)有限公司执行副总裁石井俊幸先生表示，传感器尺寸大小不同在快速连拍方面表现会有所不同。从相机的发展趋势来看轻量化小尺寸是主流，因此产品也在往这方面靠拢。佳能并不会“放弃”哪条产品线，会继续坚持微单和单反同时推进的策略，因为“即便在现在还是有很多用户选购5DIV和6DII，佳能两手都要抓，这两款机型各有各的优点”。

对于旗下单反与微单产品线的未来布局，石井俊幸做了一个比喻，“我一直把单反比作为我们的法拉利，而微单形容成为特斯拉，所以因为不同的人喜好不同，我们会迎合不同用户的需求，所以我们也都会继续生产销售这两款产品。”

对于佳能来说，EOS R6 Mark II是R6发布两年之后精心推出的又一力作。石井俊幸在接受采访时表示，佳能始终秉持倾听用户的心声和需求的宗旨展开研发，针对新机的开发充分听取了中国用户的意见。“通过R6 Mark II，佳能希望在中国掀起一股热浪，这不仅仅代表着这款产品的畅销，更希望在整个影像行业激发更大的热浪。”值得一提的是，在R6 Mark II发布之后，前代R6也仍然会继续销售，价格方面则还需要继续观察。