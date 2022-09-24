佳能R5次元街落地北京三里屯 邀你打破次元壁

作者：高志伟

【天极网数码频道】9月23日，佳能R5次元街活动正式在北京三里屯“开街”。“R5次元街”是佳能为消费者打造的一个创意影像文化项目，邀请广大的摄影爱好者与用户一同在“次元街”打破次元壁，到现场观看演出、逛街购物、拍照打卡、参与趣味活动来获得丰富礼品，共同享受影像带来的乐趣。在R5次元街不仅可以看到全画幅专微相机EOS R5与EOS R6，佳能携手白噪音、ACE、DECADES等品牌打造的合作区域还提供了各类商品、饮品等精彩内容。

在23日晚6点半的开街仪式上，佳能准备了活力四射的开场舞蹈、人气说唱歌手梁维嘉助阵，进一步点燃现场气氛，吸引了众多观众，缓解着工作的疲劳，享受着时尚潮流新玩法。

当然，作为福利之一，步入佳能R5次元街，就可以在佳能与潮流品牌KIKS的联合构筑的EOS R5与EOS R6陈列专区，结合赛博朋克风的布景，体验性能超强的专微相机。潮流炫酷的环境加上专业的设备，即使是摄影小白也能轻松出片。同时既然是开放的线下活动，R5次元街中也为用户互相交流佳能专微拍摄感受提供了场所。

佳能R5次元街活动自9月23日至9月29日，感兴趣的小伙伴可以前往三里屯线下打卡、体验。

作为时尚潮流生活方式的一部分，拍照打卡已经成为时下年轻人的出街必备项目，为了用最in的方式与用户沟通，佳能R5次元街不仅有产品体验区，还特别设置多处适合拍照打卡的区域，融合赛博朋克、涂鸦等多种潮流元素。在佳能R5次元街“开街”后，现场众多观众便将打卡照片上传至社交平台，用影像表达着独特的潮流态度。