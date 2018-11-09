探索南疆之美，索尼微单行摄新疆（中篇）

【天极网数码频道】接上篇所说索尼从13年开始就研发出了全画幅无反系统，通过五年的发展，目前已经拥有了完善的影像系统，也具备了“五星优势”，包括镜头、速度画质、小型化、电池续航以及生态系统等等。这次外拍正好可以好好的体验一下这些优势。

索尼G大师镜头SEL24F14GM在新疆之行中，在在风光拍摄上所表现出来的高素质和便利性，是值得肯定的。不过该支镜头的适用范围还远不仅仅在风光拍摄上。随着行程的推进，更多的拍摄场景也带来新的挑战，不仅体验了用SEL24F14GM拍摄人文题材还有建筑和人像等题材。

尽管上述几类拍摄类题材按照通常来说很少用到24mm的广角焦段，一般采用35mm小广角或者更长的焦段来拍摄，但是24mm广角焦段下画面的表现力是中长焦所不具备的。

位于塔县北侧的石头城是古代丝绸之路中道和南道的交汇点，喀什、莎车、英吉沙及叶城通往帕米尔高原的数条通道都在此地汇合。城堡建在高丘上，形势极为险峻。城外建有多层或断或续的城垣，隔墙之间石丘重叠，乱石成堆，构成独特的石头城风光。

石头城遗址，海拔3700米，雄踞要津，气势雄伟，自唐至清，扩建及驻军不断，城墙最高处竟达20多米。城外建有多层或断或续的城垣，隔墙之间石丘重叠，乱石成堆，构成独特的石头城风光。不过如今已经几乎是一片废墟了，少了分当年的雄伟趋势。

在平均海拔接近4000米的帕米尔高原上，摄影器材的重量显得尤为重要。毕竟在空气稀薄的状态下，你很可能需要忍受剧烈的高原反应，能决定你举起手中的摄影器材的不是体力，而是摄影系统的重量。索尼全画幅微单作为目前最成熟的全画幅微单系统，无论在机身还是镜头方面都将重量和体积还有画质做到了极为出色的平衡。

离开了塔县我们又返回了喀什，前往喀什老城区体验了一番当地的人文风情。喀什老城内大约有 3 万原住民在这里生活，对于摄影爱好者来说是一个不错的人文拍摄地。

街拍中为了减少被摄者的困扰，我将A7RM3设置成静音连拍拍摄模式。5轴防抖加之快速的对焦，快速的数据处理能力，再配上索尼原装的SF-G系列SD存储卡，其读写速度达300 MB/s 的，更短的缓冲清除时间为高速连拍提供了很好的支持，可靠的品质，也十分值得信赖。

值得一提的是得益于SEL24F14GM的小巧体积，在拍摄时即使贴近人物拍摄，对被摄者来说也没有那么强的压迫感，举起相机也不会让人格外的注意。

个人认为SEL24F14GM这支G大师镜头的最大的魅力在于小体积与大光圈的组合，F1.4大光圈所带来的焦外虚化效果在拍摄人像和静物题材时更好的突出被摄主体。

坐落于喀什市的艾提尕尔广场西侧的艾提尕尔清真寺它不仅是新疆规模最大的清真寺，也是全国规模最大的清真寺之一。 在国内外宗教界均具有一定影响，为自治区重点文物保护单位。由于清真寺内不允许拍摄，所以只有在外围进行拍摄。索尼SEL24F14GM在畸变控制方面十分出色，且拥有很高的画质表现，无论是画面中心区域还是边缘位置都有着很高的锐度。

结束了前三天的行程，我们将继续前往泽普县的胡杨林景区，那里除了会有迷人的风光之外，还有室外人像外拍的环节。让我们期待吧~

（ 作者：唐琳 责任编辑：唐琳）

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