哈苏X1D-50C小巧微单中画幅相机现货56800元

哈苏X1D 全球 首 款 中画幅无反相机与 标志性的 V 系统一样，X1D 集便携性与 Hasselblad *的出色光学品质于一身。Hasselblad 开创性地将无反光镜技术巧妙地运用到了数字中画幅相机中，设计出手掌大小的高精度袖珍相机。50MP CMOS 传感器可以捕捉一切微小细节，并还原真实自然的色彩。

紧凑小巧的设计

由于采用无反光镜的设计，因此虽然采用了 50MP CMOS 传感器，仍然比大部分全画幅 35mm 相机都要小巧。摄影师们*次可以拥有比小型测距仪还小，但画质却可与 Hasselblad 中画幅相机媲美的相机。宽宽的舒适手柄地与轻盈的机身相得益彰，与众不同、别具特色。

界面

X1D 高分辨率的后部 LCD 显示屏采用触摸控制方式，可以控制相机的所有功能。基于图标的漂亮用户界面可以让用户更快地找到自定义选项，并且提供滑动和捏合放大等直观的播放功能。相机还配备 XGA 电子取景器，即使是在照明条件极差的环境中也能获得明亮、清晰的视野

新型镜头

为了强化全新的相机设计，我们专门针对 X1D 的高分辨率生产了全新系列的自动对焦镜头。卓越出众的新型 XCD 镜头小巧雅致，与相机的超薄机身浑然一体，并且可以提供全面的清晰度。现有的 H 系统用户也可通过选配的转接环在 X1D 上灵活使用自己的镜头。

哈苏x1d 样片

哈苏x1d 样片

【产品型号】哈苏X1D-50c(单机)

【特价促销】56800元 (现货)

【联系电话】18311343453 黎强 QQ：1972669789微信：wqx5201314703

【公司网址】http://it365.yesky.com/356684/

【公司名称】徕卡哈苏批发零售

【联系地址】北京市朝阳区朝外市场街悠唐国际中心A座11层1105(实体店)(北京地铁2号线6号线 朝阳门站A口出)

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