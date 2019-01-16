精彩人生 实时掌握 索尼微单™A6400正式发布

作者：佚名 责编：唐琳

【天极网数码频道】2019年01月16日，索尼(中国)有限公司正式发布了APS-C画幅微单数码相机A6400(型号名：ILCE-6400)。A6400具备优质的影像画质，轻巧便携的机身以及索尼全画幅微单TM系列的诸多先进技术。产品拥有0.02秒*1的自动对焦速度，加入了新的“实时眼部对焦(实时眼部AF)”和“实时追踪”功能，以及支持AE/AF追踪的每秒11张*2高速连拍性能。新一代的BIONZ X影像处理器可让用户获得出色的影像画质，同时支持4K*3视频拍摄，结合可翻转180°的触碰操控液晶屏，让摄影发烧友和Vlog视频博主在创作时更加得心应手。

索尼微单A6400

索尼微单A6400主要功能点：

0.02秒*1快速自动对焦，425个相位检测自动对焦点，覆盖约84%的取景范围。

新增“实时眼部对焦(实时眼部AF)”与“实时追踪”功能。

约2420万像素 APS-C画幅ExmorTM CMOS影像传感器和新一代BIONZ X影像处理器。

180°可翻转触碰对焦液晶屏，方便用户进行自拍。

高速连拍，机械快门可达每秒11张*2，静音快门可达每秒8张*4，同时支持AE/AF追踪。

高分辨率4K*3视频，全像素读取，无像素合并，同时具备出色的对焦速度和稳定性。

支持间隔拍摄创作延时视频*5。

实时捕捉精彩瞬间

索尼微单TMA6400的自动对焦系统继承了索尼全画幅微单TM相机A9、A7RM3和A7M3的许多技术。A6400具有425个相位检测自动对焦点和425个对比度检测自动对焦点，这些自动对焦点密集覆盖了大约84%的取景区域。相机高速与高性能追踪自动对焦系统与新一代BIONZ X影像处理器相结合，使相机实现高达0.02秒*1的快速对焦能力，有效持续锁定拍摄对象，即使对高速移动的物体也可轻松实现实时追踪拍摄。

A6400支持“实时眼部对焦(实时眼部AF)”，作为索尼眼部自动对焦技术的升级版本，该功能采用人工智能实时检测和处理眼部信息数据，提高了眼部自动对焦的准确性，对焦速度和跟踪性能也得到进一步增强。在自动对焦模式下，相机会自动检测拍摄对象的眼睛，并在半按快门按钮时启动“实时眼部对焦(实时眼部AF)”。而当处于AF-C或AF-A模式时，设置首选的眼睛(左眼或右眼)会被自动检测。可设置的选项包括“自动/右眼/左眼”，并且可以通过自定义按钮的设定来切换右/左眼功能选项。新的“实时眼部对焦(实时眼部AF)”技术让摄影师在创作时，将更多精力集中在构图上，使摄影创作变得更加轻松便捷。索尼将在2019年夏季通过固件更新的方式，增加动物实时眼部对焦功能，使摄影师能够更加便利地拍摄野生动物。

此次应用于A6400新开发的“实时追踪”功能，通过使用特殊的主体识别算法，将颜色、距离(景深)和图案(亮度)作为空间信息进行处理，以及包括面部和眼部的人工智能信息，能够更加精准地追踪主体。拍摄时，只需半按快门按钮*6即可激活此功能，也可设定自定义按钮启动。

A6400在连拍速度方面同样表现优异，使用机械快门和静音快门时可以分别进行每秒11张*2和每秒8张*4的实时AF/AE跟踪拍摄。 A6400可实现单次最多连续拍摄116张JPEG标准或46张压缩RAW格式照片，大幅提升拍摄精彩瞬间的成功率。

大幅提升影像画质

新的索尼微单A6400采用约2420万像素 APS-C画幅Exmor CMOS影像传感器，并且搭载了新一代BIONZ X影像处理器，影像质量和色彩表现方面都有明显的提升。A6400在拍摄静态照片和动态视频时的标准感光度均达到了ISO 32000，静态照片更是可以扩展到ISO 102400。A6400秉承新一代全画幅微单TM相机的图像处理算法，可以良好地抑制噪点的产生，在高感光度时依然能够实现清晰锐利的影像。

具备高速混合式自动对焦的高分辨率4K*3 视频录制

A6400在视频方面同样出色，支持4K*3(QFHD：3840 x 2160)分辨率的视频录制。相机通过全像素读取无像素合并的方式将约2.4倍于4K*3分辨率像素的大量源信息，超采样生成具有出色的细节和深度的高质量4K*3视频。通过升级的高速混合式自动对焦技术，相机可在拍摄期间快速稳定地对焦，无论场景如何，即使拍摄目标在前方重叠交错，也能始终保持对焦。出色的自动对焦性能结合屏幕触碰对焦功能使A6400将成为众多Vlogger和视频创作者的理想选择。

为了方便用户进行延时视频*5创作，A6400内置间隔拍摄功能，拍摄间隔可在1到60秒之间设置，总拍摄次数可在1到9999进行选择。在间隔拍摄期间，可以将AE跟踪灵敏度调整为“高”、“中”或“低”，从而减少拍摄间隔期间的曝光变化。

A6400是索尼首款支持HLG(Hybrid Log-Gamma)图像配置文件的APS-C画幅微单™相机。A6400支持即时 HDR工作流程，支持4K HDR(HLG)*7视频录制，可在兼容HDR(HLG)的索尼电视播放更加真实的4K HDR*7影像。此外，S-Log2和S-Log3*8可提高宽容度和调色空间，并且支持伽玛辅助显示，增强的斑马线功能和Proxy录制。A6400还支持自动跟踪对焦模式以120fps*9录制100 Mbps的全高清视频，可在后期编辑成4倍或5倍慢动作视频文件。

操控升级创作方式更丰富

索尼A6400提供了出色操控性能，以大幅的提高拍摄自由度。相机具备180°可翻转3.0英寸液晶屏，分辨率约为92万像素。用户在进行静态照片和动态视频拍摄时，可翻转液晶屏，轻松自拍。利用此功能，Vlogger将能够在整个创作过程中检查和监视屏幕。液晶屏还具有触摸功能，在“触摸操作的功能”菜单，可选择“触屏快门”、“触碰对焦”和新的“触碰跟踪”功能，并可通过触摸屏快速激活“实时追踪”。

相机具备清晰明亮的XGA OLED Tru-finder™取景器，8个自定义按键可设定89种功能，新的“我的转盘”和“我的菜单”功能，增强整体菜单可用性。菜单帮助，为图像进行星级评级和许多其他功能，可实现便携拍摄体验。A6400采用坚固的镁合金设计，具有防尘和防潮*10功能，并具有非常耐用的快门组件，快门耐用性高达约200,000次*11。当连接新的“Imaging Edge Mobile”应用程序时，还能将影像文件无缝传输到智能手机或平板电脑*12。

索尼微单™A6400将于2019年2月发售。欲了解更多新品上市活动，敬请关注索尼中国网站(http://www.sony.com.cn)，索尼中国在线商城(http://www.sonystyle.com.cn/)、索尼影像圈官方微博(http://weibo.com/diclubsony)、或索尼中国微信公众号(微信号：sonycn_001)。

此外，考虑到专业摄影师对于SD卡内文件安全性的需求，索尼公司将推出新款SD卡，即“SF-G系列 TOUGH规格” UHS-II格式 SD卡。新款SF-G系列TOUGH 规格卡整合了以下特性：速度出众、抗弯曲强度达到180牛顿、抗坠落高度达到5米，其坚固性是普通SD卡的18 倍。针对那些经常在恶劣环境中苦苦追求高品质照片的专业摄影师， SF-G系列TOUGH 规格SD卡，可以提供IPX8级别的防水性能和IP6X级别的防尘性能。

索尼影像交流中心是为了广大索尼数码影像产品用户和摄影爱好者提供产品体验、交流和售后服务的专属空间。中心由索尼管理运营，改变以销售为目的的门店职能，提供全品类、专业、无压力的自由体验环境。新品抢先试用，讲座课程每月更新，保养、维修一条龙，为您提供丰富、贴心的服务。(http://www.sonystyle.com.cn/store/image_center/index.htm )

*1：CIPA标准内部测试，搭载E 18-135mm F3.5-5.6 OSS，预先AF关闭，采用取景器拍摄。

*2： 在“Hi +”连拍模式下，最大连拍速度将取决于相机设置。

*3：XAVC S格式电影录制需要Class 10级或更高级别的SDHC / SDXC卡。

*4： 最大连拍速度将取决于相机设置。快速移动的拍摄对象或拍摄时相机快速移动可能会出现一些失真。

*5：需要新版本的Imaging Edge“Viewer”和PlayMemories Home桌面应用程序。

*6：须预先通过菜单启用“跟踪”。

*7：在显示HDR(HLG)视频时，通过USB线将本产品连接到兼容HDR(HLG)的索尼电视。

*8： S-Log2和S-Log3取决于图片配置文件选项设定。

*9：读取的像素仅限于全高清视频所需的传感器区域。

*10：不保证100%防尘防潮。

*11：索尼内部测试，电子前帘快门。

*12：传输/播放的可用性取决于智能手机和平板电脑的性能。

索尼(中国)有限公司由索尼公司于1996年10月在北京设立，旨在统一管理和协调Sony在中国国内的业务活动的全资子公司。作为在中国的地区总部，它在中国国内从事电子信息行业的投资，产品市场推广，顾客售后服务联络，并针对Sony在中国的各所属企业进行宏观管理及广泛的业务支持，推动Sony在中国市场业务的不断发展。索尼(中国)有限公司希望通过各项业务活动，为中国的经济发展贡献力量。

索尼公司是世界上民用及专业视听产品、游戏产品、通信产品、核心部件和信息技术等领域的先导之一。它在音乐、影视、电脑娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的电子和娱乐公司。公司在截止到2018年3月31日结束的2017财年，合并销售额达770亿美元。

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