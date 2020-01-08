佳能发布EOS 1Dx Mark III相机：国内售价44999元

作者：惜

【天极网数码频道】2019年的无反相机市场可谓热闹非凡，除了直接进军中画幅的富士和坚守M43的奥林巴斯之外，其他相机厂商纷纷进入全画幅无反市场。当然，宾得是少数没有进入无反市场的相机厂家。东京奥运会将于2020年举行，日本三大相机巨头佳能、索尼、尼康必然要借记者之手，在专业相机领域展开竞争。

佳能在CES前夕发布面向体育等专业领域摄影的EOS-1D X Mark III相机，宣传标语“决胜刹那”。

佳能EOS 1D X Mark III机采用镁合金材质机身，1440g重量，定价6499美元(国内售价44999元)，计划在2月中旬出货。1DX3搭载2010万像素Dual Pixel传感器，新增低通滤光片。图像处理器升级为为Digic X，性能是Digic 6 Plus的3倍，标准ISO范围100~102400(可扩展至50~819200)。

相机提供191点自动对焦系统，16FPS连拍速度(实时取景下可达20fps)，自动对焦按钮为触摸设计，可根据滑动切换对焦点。视频拍摄方面，1DX3支持无裁切4K录制、HEIF格式BT.2100 HDR、4:2:2 10位C-log、5.5K/60P RAM格式视频录制(2600Mbps)。

佳能EOS 1D X Mark III3支持蓝牙、WiFi5、GPS，提供20Gbs USB-C接口等。可拍2850张照片、2小时20分钟4K视频续航同样出色。只是佳能提供的双存储卡槽仅支持CFexperess卡，对普通用户来说可能并不太美好，蛋考虑到专业性能的需求，这项设计也变得可以理解。