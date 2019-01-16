索尼发布A9/A7RM3/A7M3固件升级与Imaging Edge Mobile应用程序

作者：佚名 责编：唐琳

【天极网数码频道】2019年01月16日，索尼(中国)有限公司正式发布了索尼全画幅微单™A9、A7RM3和A7M3相机的固件升级计划。索尼全画幅微单™速度旗舰A9本次固件升级将重点增强自动对焦性能和画质，同时还将增加各种新功能，提高专业摄影师在工作流程中的操作便利性。而索尼全画幅微单™A7RM3和A7M3此次的固件升级将旨在提高“实时眼部对焦(实时眼部AF)”功能，并新增间隔拍摄功能。

此外，索尼还正式发布了移动端“Imaging Edge Mobile”*1应用程序，并且对电脑端“Imaging Edge”的“Remote”(遥控), “Viewer”(查看)和“Edit”(编辑)进行了更新，为专业摄影师和摄影发烧友提供更加丰富的功能。

A9固件Ver.5.0和Ver.6.0

A9 Ver.5.0版本的新固件增加了索尼新开发的“实时追踪”功能，以实现对于主体的快速准确跟踪。通过使用特殊的主体识别算法，将颜色、距离(景深)和图案(亮度)作为空间信息进行处理，以及包括面部和眼部的人工智能信息，能够更加精准地追踪主体。

此外，Ver.5.0版本的新固件将使索尼A9获得新的“实时眼部对焦(实时眼部AF)”功能，该功能是索尼广受好评的眼部自动对焦技术的升级版本。该功能采用人工智能实时检测和处理眼部信息数据，提高了眼部自动对焦的准确性，对焦速度和跟踪性能也得到进一步增强。在自动对焦模式下，相机会自动检测拍摄对象的眼睛，并在半按快门按钮时启动“实时眼部对焦(实时眼部AF)”。在AF-C模式下，相机可无间断地跟踪拍摄主体的眼部。此外，升级到Ver.5.0版本新固件，摄影师可以自由选择拍摄对象的左眼或右眼作为对焦点。

A9 新固件还提供了其他对焦功能，包括触碰对焦、触碰追踪、相位检测自动对焦可用光圈范围从F11增加到F16，以及快速混合对焦功能，为视频拍摄提供了平滑自动的对焦效果。

Ver.5.0版本固件升级也将使A9的画质得到提高，特别是在色彩还原方面。由于相机将更准确地反映光线的细微变化，故而对天空等元素的色调层次展现将更加平滑自然。新的自动白平衡算法也增加在固件中，这使得连拍时的图像将保持平衡一致。其他为了提升操控性和增强影像管理效率，新增“我的转盘”和“双卡槽”菜单改进、评级和保护功能。

新固件提高了新的“Imaging Edge Mobile”*1应用程序的兼容性，作为PlayMemories Mobile ™的后继应用，“Imaging Edge Mobile”*1此次也增加了新的功能。另外，新的 “Transfer & Tagging add-on” *2应用程序，可在摄影师使用FTP传输功能*3时，实现即拍即传，同时还增加了对包含IPTC metadata*4数据的影像传输支持，从而优化专业摄影师的工作流程。从用户对A9 Ver.4.0版本固件中提高的FTP传输功能的反馈来看，这也会成为一个备受欢迎的功能点。

针对索尼A9相机即将推出的Ver.6.0版本固件将增加对动物*5眼部自动对焦功能，这会成为野生动物拍摄者的福音。此外，Ver.6.0版本固件还将添加间隔拍摄*6功能，以方便用户后期制作延时视频。

Ver.5.0版本新固件计划将于2019年3月发布，Ver.6.0版本新固件则计划将于2019年夏季发布。

A7RM3/A7M3固件Ver.3.0

索尼全画幅微单™A7RM3和A7M3也将随着Ver.3. 0版本新固件的更新而拥有更强的“实时眼部对焦(实时眼部AF)”功能。在AF-C模式下，只需半按快门即可切换至实时眼部自动对焦，且升级后的眼部自动对焦功能将支持对动物眼部检测。

此外，相机将拥有间隔拍摄功能，方便用户后期制作延时视频。拍摄间隔可在1到60秒之间设置，总拍摄次数可在1到9999进行选择。在间隔拍摄期间，可以将AE跟踪灵敏度调整为“高”、“中”或“低”，从而减少拍摄间隔期间的曝光变化。

Ver.3. 0版本新固件计划将于2019年4月发布。

移动端应用程序“Imaging Edge Mobile” *1

移动端应用程序“Imaging Edge Mobile” *1是“PlayMemories Mobile™”的后继版本，用户可以在拍摄时将图像从相机即时传输到连接的移动设备。使用新的“自动后台传输到智能手机”*7功能时，可以传输图像，使用户可以轻松地直接从手机分享内容到社交媒体平台，移动端应用程序还支持4K视频传输*8和远程控制功能。

对于专业摄影师，索尼将发布一个新的移动端应用程序“Transfer & Tagging add-on”*2，它将支持即拍即传的工作流程，允许用户通过相机的FTP*3后台传输内容到他们的移动设备，而不会错过重要的拍摄瞬间。程序还支持图片文字标签的语音输入*9，以帮助简化摄影师和其他团队成员之间的沟通和整体工作流程。此外，“Transfer & Tagging add-on” *2还有一个在线功能，允许用户在多个设备之间同步标题。

索尼的新移动端应用程序“Imaging Edge Mobile” *1和“Transfer & Tagging add-on” *2将于2019年3月上市。

电脑端应用程序“Imaging Edge”更新

索尼电脑端应用程序“Imaging Edge”也将进行更新，并提供延时视频*10创作的工作流程支持，使其成为索尼延时拍摄用户的理想选择。此外，该软件还增加了其他新功能，例如比较显示和收藏功能，以及改进的用户界面。

电脑端“Imaging Edge”的“Remote”(遥控), “Viewer”(查看)和“Edit”(编辑)最新版本Ver.1.4将在1月底推出。有关新应用程序更新的更多信息，请访问“Imaging Edge”网站https://imagingedge.sony.net。

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*1：PlayMemories Mobile的后续应用程序， PlayMemories Mobile用户可以通过更新PlayMemories Mobile来使用。

*2： 适用国家：美国/加拿大/英国/法国/德国/香港/中国/澳大利亚/日本。使用此应用程序需要用户注册，兼容ILCE-9、ILCE-7RM3、ILCE-7M3。

*3：与Ver.5.0或更高版本的ILCE-9兼容。

*4： IPTC metadata是由IPTC(国际新闻电信委员会)创建的标准。

*5：在某些情况下，某些科目可能无法准确对焦。

*6：需要最新版本的Imaging Edge“Viewer”和PlayMemories Home桌面应用程序。

*7：与ILCE-9兼容，软件更新版本为Ver.5.0或更高版本，兼容ILCE-7RM3，ILCE-7M3，ILCE-6400，DSC-RX10M4，DSC-RX100M6，DSC-RX100M5A。

*8：与ILCE-9兼容，固件更新版本为Ver.5.0或更高版本，ILCE-7RM3，ILCE-7M3，ILCE-6400，DSC-RX10M4，DSC-RX100M6，DSC-RX100M5A。视频传输和播放的可用性因使用中的智能手机而异。

*9：此应用程序的语音输入使用Google提供的服务。如果Google服务不可用，则无法使用语音输入，请使用键盘输入。

*10：还可以批量生成RAW处理，添加音乐/文本，输出4K电影。

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