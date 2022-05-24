小巧轻盈5399元起 佳能发布青春专微相机EOS R7及EOS R10

作者：高志伟

【天极网数码频道】5月24日，佳能推出EOS R系统首批APS-C画幅专微相机EOS R7和EOS R10。同时，佳能还带来了为APS-C画幅感应器专微相机而开发的RF-S系列镜头――RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM和RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM。佳能EOS R7和EOS R10进一步拓展了EOS R专微家族，对于喜爱拍摄照片、vlog的用户而言，可以选择更趁手、易用、好用的设备来记录生活，定格创意，彰显个性。

EOS R7和EOS R10：高画质、轻巧、快速、易用

EOS R7和EOS R10有效像素分别达到了约3250万和约2420万，大尺寸图像感应器与DIGIC X图像处理器相结合，拍摄时可以捕捉到更丰富细节、纹理，影像更加生动。同时，EOS R7和EOS R10均支持数码镜头优化功能，可自动为照片或视频改善细节表现，增强画质。

EOS R7支持无裁切的4K 60P和7K超采样4K 30P短片记录;EOS R10支持有裁切的4K 60P和6K超采样4K 30P短片记录。而且，两款机型都支持4:2:2 10bit HDR PQ记录模式，EOS R7还支持记录4:2:2 10bit Canon Log 3伽马影像，适合专业用途的高画质视频制作，便于在后期调色处理。

EOS R7和EOS R10传承EOS R3的高性能被摄体检测技术，EOS R7电子快门下最高连拍张数与EOS R3相同，达到了30张/秒;EOS R10电子快门下连拍最高23张/秒。两款机型都采用了第二代全像素双核对焦技术，对焦快速而准确。EOS R7和EOS R10还增加了RAW连拍模式下0.5秒预拍摄功能，0.5秒预拍摄可以记录下释放快门前0.5秒的图像，可以灵活应用于瞬间捕捉，如鸟类起飞、汽车飞驰等等。

EOS R7和EOS R10沿用了EOS R3的EOS iTR AF X (智能追踪和识别)系统，应用基于深度学习技术开发的检测算法，使用高密度自动对焦感应像素可在大范围内检测和追踪被摄体。检测到被摄体后，将在多达651个精密划分的自动对焦区域内持续捕捉被摄体。不仅可精准识别人物眼睛、面部、头部和身体，还能识别猫、狗、鸟类的眼部、头部、身体，甚至可以识别赛车和摩托赛车的整体或者局部(如车手头盔)。

EOS R7支持机身5轴防抖，与带有防抖功能的RF镜头组合使用时，镜头和相机的防抖机构将协同工作，防抖效果最高可达到8级。并且，EOS R7具备自动水平校准功能，相机图像传感器可根据相机的倾斜情况自动调整照片或视频的倾斜方向，使用户可以拍摄精确的水平或垂直图像。EOS R10与具有防抖功能的RF镜头搭配使用拍摄视频时，通过短片数码防抖与镜头防抖协同控制，实现有效的抖动补偿。

其他方面，EOS R7和EOS R10支持记录HDR PQ格式的静态照片和短片，支持自动亮度优化。不仅是新增全景拍摄模式、摇摄模式，两款相机还提供手持夜景、HDR逆光控制，并且支持对焦包围拍摄和机内景深合成功能。

EOS R7和EOS R10均具备了光学取景模拟视图辅助功能，体验更加接近单反相机光学取景器。除此以外，EOS R7和EOS R10还具备丰富的网络/扩展性，可以通过有线和无线方式连接智能手机，同时两款相机也拥有多功能靴，支持多种新附件。EOS R7采用了约236万点的电子取景器，具备1.15倍的放大倍率和33°的视角，机身设计双UHS-II存储卡卡槽。EOS R10同样采用约236万点的电子取景器，具备0.95倍放大倍率，单UHS-II存储卡卡槽。

佳能将EOS R7和EOS R10两款专微相机定义为“青春专微”，不仅仅拥有高画质可以满足年轻用户对于照片细节、质感的追求，同时丰富的功能给用户提供了更大的发挥空间，例如全景拍摄、夜景拍摄、智能追踪和识别等可以让用户进行更多尝试、实现更多创意，展现每位用户的个性和态度。

另一方面，EOS R7和EOS R10降低了用户的体验门槛，即使是小白用户也能轻松上手，完成更高质量、更具个性和特色的影像拍摄，而且价格也很友善。例如防抖特性有效提升了手持拍摄体验，不仅可以保证影像质量，同时还可以一定程度上减少外拍时对于脚架等设备的依赖，轻装出行轻松拍摄。再加上EOS R7和EOS R10的轻巧设计，很适合随身携带，随时记录精彩。

对于部分用户而言，种草购买相机后却常年“吃灰”，其中一个重要原因就是相机+镜头的组合过于沉重，相比手机更是谈不上便携性，也导致相机的实力无法发挥出来。为了解决这一痛点，作为APS-C画幅专微相机，EOS R7和EOS R10都采用了轻巧设计――EOS R7尺寸约为132.0mm×90.4mm×91.7mm，重量约为612g(含电池和卡);EOS R10尺寸约为122.5mm×87.8mm×83.4mm，重量约为429g(含电池和卡)，是目前最小最轻的EOS R系列相机。可以看到两款相机和一瓶矿泉水的重量相差无几，甚至更轻了，即使女生也可以轻松使用。

EOS R7还重新设计了多功能控制钮和速控转盘的布局，采用了多功能控制钮与速控转盘同轴设计，用户在观看取景器的同时完成多种操作，更好地捕捉精彩瞬间。

EOS R7和EOS R10还支持丰富镜头群，包括RF-S镜头新品、多种RF镜头，还能借助EF-EOS R卡口适配器使用阵容庞大的EF/EF-S镜头。所以想要解锁更多拍摄体验的用户，也有“折腾”的空间。

佳能RF-S系列镜头

作为佳能为APS-C画幅感应器专微相机开发的镜头系列，RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM以及RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM采用APS-S画幅成像圈和RF卡口，秉承了RF卡口镜头大卡口直径，短后对焦距离，新卡口数据通讯系统三大特点，也可兼容EOS R系列全画幅相机。

佳能RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM小巧轻便，具有良好的光学性能，焦距覆盖从18mm广角至45mm中远摄变焦范围，35mm等效焦距为29-72mm，适用于日常拍摄多种场景和主题，例如广阔的风景拍摄、运动项目抓拍和人像拍摄等。

镜头采用了7组7片设计，其中包括2枚非球面镜片，最近对焦距离为0.15米(手动对焦时)/0.2米(自动对焦时)，支持光学防抖，防抖效果为4级，搭配EOS R7可实现最高6.5级的协同防抖。此外，这支镜头还采用了对焦/控制一体化的操控环，兼具对焦环和控制环的功能。

佳能RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM覆盖了从18mm广角到150mm远摄的宽广变焦范围，35mm等效焦距为29-240mm。它是一支高倍率变焦镜头，可以拍摄难以接近的远距离拍摄对象，也可以拍摄广视野景象，用途广泛。

镜头采用了13组17片的光学设计，其中包含1枚UD镜片和2枚非球面镜片，镜头内置防抖功能提供4.5级补偿效果，与EOS R7搭配可实现最高7级的协同防抖效果。凭借RF卡口优秀的设计性能，在多种焦距范围和拍摄距离下都能可靠地提供高分辨率图像和优秀的图像细节。镜头具有优异的近摄特写性能，最近的对焦距离为0.12米(手动对焦时)/0.17米(自动对焦时)，最大放大倍率为0.59倍(手动对焦时)/0.44倍(自动对焦时)。

售价信息

佳能EOS R7预计6月下旬上市，机身建议零售价为8999元，EOS R7套机(RF-S18-150镜头)建议零售价为11399元。EOS R10预计7月下旬上市，机身建议零售价为5399元，EOS R10套机(RF-S18-45镜头)建议零售价为6399元，EOS R10套机(RF-S18-150镜头)建议零售价为7799元。