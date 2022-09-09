哈苏发布X2D 100C中画幅相机：内置1TB固态硬盘

作者：惜

【天极网数码频道】在全画幅普及的时代，中画幅相机拥有更大尺寸的CMOS传感器、更多的像素和更出色感光性能。但大尺寸传感器同样让机身、镜头更大，售价也更高昂。不过对于追求极致的玩家来说，这一切都不是问题。高端相机品牌哈苏于9月7日晚正式发布中画幅新品――X2D 100C。

在硬件规格上，哈苏X2D 100C采用拥有1亿像素的背照式中画幅传感器，原生ISO感光度低至64，16位色深可呈现约281万亿种色彩，并带来15级动态范围，为照片保留更丰富的明暗细节，让照片过渡更平滑自然。

哈苏官方表示，X2D 100C内置了自然色彩解决方案(HNCS)，可进一步优化色彩表现，令成片更加惊艳。此外，自然色彩解决方案无需预选色彩模式，也可获得真实而自然的色彩呈现。

对焦方面，哈苏X2D 100C采用PDAF(相位对焦)技术，294个相位对焦区域遍布1亿像素传感器，覆盖绝大部分画面区域，对焦速度3X提升。

哈苏X2D 100C相机机身上下盖由整块航空高强度铝合金经精密工艺切割成型，可提供更坚固的保护。防抖上，相机可提供5轴7档的防抖效果，有效降低拍摄难度。

交互上，哈苏X2D 100C配有236万像素、可翻转的3.6英寸高亮触控屏，相机保留了576万像素的EVF(电子取景器)和1.08英寸的LCD肩屏，能更好的满足不同角度拍摄需求。

此外，哈苏还在机身中内置1TB固态硬盘，高达2370MB/s的写入速度和2850MB/s的读取速度，可以满足不同条件下的连拍需求。相机同时还提供CFexpress Type B卡槽，更方便用户使用。

与哈苏X2D 100C一同发布的还有三款全新的XCD镜头，38mm(等效约全画幅30mm)的售价为24900元，55mm(等效约全画幅44mm)售价24900元，90mm(等效约全画幅72mm)售价28900元。哈苏X2D 100C的售价则是54900元。

编辑点评：随着中画幅相机产品线的丰富，中画幅相机的价格早已不再高高在上，而是变得更加亲民。但哈苏X2D 100C售价也不便宜，至少远不如全画幅有性价比。另外，中画幅相机的局限性比全画幅大，考虑到干活的话，还是选全画幅更好。