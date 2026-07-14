【天极网数码频道】7月10―12日举行的BW2026展会上，适马携BF相机以及F1.2镜头阵容亮相。不仅让观众可以现场体验试拍，还推出了“零元租”计划，让观众可以免费租借Sigma 35mm F1.2 DG Ⅱ Art、Sigma 50mm F1.2 DG DN Art两支镜头，把逛展、体验、拍摄融为一体，化身BW现场的二次元摄影大师。

现场天极网也体验了适马BF相机。其实对于这款凭借设计出圈的产品大家都很熟悉了。展区内也有其机身框架的拆解展示，一体成型的铝合金机身，很有质感。尽管从握持体验来讲和其他相机有很大区别，需要习惯一下，但对于喜欢极简设计、轻量化的用户而言，就很有竞争力了。

在拍摄体验上来讲，适马BF相位检测+对比检测的混合对焦系统让对焦精准、响应迅速，在日常街拍、随手旅拍、逛展抓拍等场景中很友好。没有复杂机械拨盘，极简菜单突出核心参数的简单上手快速调节，配合机身3.15英寸触控屏，取景构图回看一目了然。这种交互逻辑，不仅使用门槛低，更增强拍摄沉浸感，拿起相机就会不由自主对人对物对景，按下快门。

至于采用内置230GB SSD存储，告别存储卡的设计，就仁者见仁智者见智了。就个人而言，还是习惯使用存储卡而非借助USB-C接口来传输素材。当然这种设计也可以让你避免忘带存储卡或者存储卡突发故障等尴尬。

本次BW除了在适马展台看到黑色款，在京东展台的相机展区，也展示了银色款的适马BF。