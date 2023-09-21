深度学习加持，老牌相机厂商发力计算摄影，佳能神经网络图片优化工具发布

【天极网数码频道】如果问我手机拍照的魅力在哪里？我会毫不犹豫的回答：是计算摄影。使用手机SoC中的NPU或者神经网络引擎，通过大量的机器学习把摄影的元素进行量化，得到每种照片下最佳的调教参数。当我们按下快门时，手机就在后台处理好一切，让我们拍出的每张照片都能更加动人，让摄影记录生活的门槛大幅降低，每个人都拥有了拍出好看照片的能力。

这些年随着手机计算摄影的发展，一些传统的相机厂商也认可了这项技术对普通用户带来的体验提升。像是索尼很多新款的微单以及Vlog相机都内置了Ai芯片，不仅大幅提升了相机对拍摄物体的识别能力，让自动追焦变得更加好用，而且自动辅助构图，更加生动的自动色彩优化等功能都得以在相机上出现。这一次是传统相机反向学习了手机。

继索尼之后，佳能也有所跟进。2023年9月20日，杭州第19届亚运会开幕前夕，佳能(中国)有限公司宣布旗下两款神经网络工具软件――神经网络图像处理工具(Neural network Image Processing Tool)和神经网络升级工具(Neural network Upscaling Tool)正式上市。佳能表示，这两款软件是依托不断升级的深度学习技术，帮助摄影师或摄影爱好者进一步提升已拍摄照片的画质，拓展照片的表现力。

在杭州亚运会期间，神经网络图像处理工具与升级工具可应用于赛事摄影报道中，助力广大体育摄影师创作出更具表现力的体育摄影作品。

此次推出的两款工具软件引入了“神经网络”概念，与计算摄影的底层原理类似，对佳能所拥有的大量照片样张进行深度学习，构建相关模型，可有效处理和改善照片画质。神经网络图像处理工具提供了去马赛克、降噪、镜头优化三大功能。

去马赛克功能包含抑制摩尔纹、锯齿和伪色彩，提升图像分辨力;降噪功能基于高效的降噪处理，提升轮廓线的品质和降噪效果;镜头优化是原有数码镜头优化功能的升级版，针对大幅像差以及像差引起的高光溢出，改善效果有了很大提升。

神经网络升级工具则可将JPEG、TIFF图像的长边和宽边的分辨率分别扩大2倍，获得4倍于原始分辨率的图像，且不受拍摄机型限制，即使是佳能历史机型拍摄的照片也可以用该工具进行升级。

佳能称该工具可还原相机从捕捉光线到生成图像的过程，基于对照片样张数据库的深度学习，在放大照片后可生成高分辨率图像，并可尽量保留照片细节，类似于华为Ai 5000万像素拍照模式的效果。神经网络升级工具可单独使用，也可与神经网络图像处理工具组合使用，优化图像处理工作流程，提升处理效率，并且使照片画质达到更高水平。

目前，这两款工具仅支持Windows 10 64位和Windows 11操作系统，用户需订阅后才能使用。佳能提供1个月、6个月、1年三种订阅周期。订阅神经网络图像处理工具会同时附赠神经网络升级工具，此外用户也可单独订阅神经网络升级工具。所有新订阅者均可额外获得该软件31天的免费试用期(每个账号仅限一次)，大家可以体验试用看看。

与索尼直接在自家拳头产品上搭载Ai芯片的激进策略不同，佳能选择先推出基于深度学习的图片优化软件，无论各家相机厂商采取的方式如何，计算摄影显然已经是未来的趋势。对于专业摄影来说，计算摄影就像是一位经验老道的摄影师在时刻为你指导，辅助拍摄，根据当前的场景自动选择最合适的色彩参数，让我们可以更加专注于创作本身。

对于业余随手记录生活来说，计算摄影可以更好的凝固那些重要的回忆，让照片的内容更加鲜活好看。让每个人都能拍出好看和画面，享受摄影带来的乐趣，这就是计算摄影存在的意义，我很高兴看到索尼和佳能积极的拥抱了这项技术，把光与影的魅力带给更多的人。